Семь мифов об инфаркте, развенчанные доктором Мясниковым

Наша тема – инфаркт миокарда. Но, не вообще инфаркт миокарда, на эту тему не хватит и цикла передач, а мифы об инфаркте. Что такое инфаркт? Инфаркт – это омертвение ткани в результате недостатка кислорода, недостатка кровоснабжения.

Если кровь идет по сосудам легко, это в норме, отмечает доктор Александр Мясников в эфире программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1". Но если образуется какая-то бляшка, слипаются тромбоциты, холестерин, то в сосуде – затор. Соответственно, сюда кровь не поступает, начинается ишемия. И если это заканчивается омертвением части сердечной мышцы – инфаркт.

Сосуд устроен так, что гемодинамически значимая бляшка – это если она закрывает больше 50 процентов просвета сосуда. Убрали кислород, нужный для работы сердца, получили инфаркт. Классические симптомы – боли за грудиной, боль отдает в плечо, в руку, в челюсть. Но, надо сказать, что, когда человек обращается с болью в груди, всего 5 процентов имеют реальный инфаркт или стенокардию, отмечает доктор Мясников. Остальные – все, что угодно: остеохондроз, перекардит. Теперь перейдем к мифам об инфаркте.

Миф первый: холестерин в норме – инфаркта не будет. Но, к сожалению, это не так. Александр Мясников рассказал историю своего друга, который был невысокого роста, не вынимал сигарету изо рта, ел булочки, любил вкусно пожить. Он получает тяжелый инфаркт, поступает в институт кардиологии. Когда он уже пришел в себя, и был переведен в палату, мы там по двое селили, я говорю: "Ну что, доигрался?"

Он говорит: "Я – да. А вот смотри, у меня сосед, он знаешь кто? Он тренер по футболу. У него идеальный холестерин, сахар, давление. Все, чем ты мне морочил голову, у него все идеальное. Мы инфаркт с ним получили в один день. Потому что предрасположенность".

Нормальный холестерин, к сожалению, не индульгенция. Это тромбоциты. И вот иногда они начинают слипаться между собой, образовывая тромб, холестерин уже здесь ни к чему. Свежий тромб даже при вскрытии можно не найти. Почему? А он может потом посмертно рассосаться. Это может быть расслоение аорты. Масса причин для инфаркта при нормальном холестерине. Но лучше его иметь нормальный, чем ненормальный. Это вопрос рисков.

"Если вы кидаете один шарик, вы, наверно, себе больно не сделаете, а если я кину столько шариков – вы получите синяк. Это вопросы рисков. Гарантии ничего не дает. Как говорит мой зам: "медицина – наука не точная", – признается доктор Мясников.

Миф второй: секс может привести к инфаркту. Да, может. Но почему? Поймите, здоровый человек во время этого не умрет. А если у тебя предрасположение, если у тебя повышен холестерин, сахар, все эти факторы риска, то секс – это та же самая нагрузка. Если человек побежал и получил инфаркт, то во время секса он точно так же имеет достаточно высокую психоэмоциональную и физическую нагрузку. Если он за собой не следит, не тренирован, не знает состояния своих коронарных артерий, конечно, вполне может умереть. Известные вещи, мы это видим достаточно часто. Но это не обязательно, не пугайтесь.

Миф третий: инфаркт – это всегда боль в груди. Если бы! Далеко не всегда боль в груди – это инфаркт. К сожалению, огромное количество инфарктов бывает вообще без боли. Боли – это не маски инфарктов, бывает инфаркт замаскирован. Допустим, боль в животе. Предполагает ведущий программы "Доктор Мясников". Больной идет на операцию, у него аппендицит, а у него инфаркт. Допустим, панкреатит. Там даже на кардиограмме изменения как на инфаркте. Или, может быть, боли нет, но есть тошнота, есть головокружение, есть тяжелая одышка, есть страх смерти, липкий пот, а боли нет. А бывает просто никак. Бывает ты обнаруживаешь на кардиограмме просто рубец, а человек об этом и не знает. Просто дело в том, что если у вас факторы риска, если вам повесить монитор ЭКГ суточный холтеровский, то у каждого пятого будут изменения на кардиограмме во время нагрузки, то есть, у вас уже есть болезнь, но вы об этом не знаете. Это очень опасно.

"Что получается? – задает вопрос Александр Мясников. – У вас не идет болевой сигнал. Когда человек с инфарктом или, допустим, с бляшкой быстро идет, ему не хватает крови сердечной мышцы, идет боль, сигнал: остановись! Но ты остановился, в это время кровь перетекла и отпустило".

А если сигнал не пошел? Вы продолжаете идти, результат – инфаркт, вы падаете просто замертво. Не забывайте о том, что есть еще аритмичная смерть. Ты можешь умереть до того, как у тебя сердце останавливается, от того, что омертвел участок. В основном все смерти антиаритмические, то есть возникает смертельно опасная аритмия".

Миф четвертый: если курить редко, то инфаркт не страшен. Давайте понимать так, что любая форма курения вредна, любая. Редко – не редко, курение резко провоцирует коронарный атеросклероз. Опасно не столько курение, а сколько угарный газ, которые вы вдыхаете, микрочастицы сгорания провоцируют рак легкого. Микрочастицы – то, что вы вдыхаете. А вот углекислый газ (СО2) связывается с эритроцитом, там уже не гемоглобин, а метгемоглобин, который не несет с собой кислород. Без кислорода жизнь невозможна.

Миф пятый: инфаркт грозит только пожилым. Но инфаркт бывает и в 13 лет, допустим, при ветрянке. Ветрянка может закончиться инфарктом. Редко, но может. Та же болезнь Кавасаки, то, что мы говорим мультивоспалительный синдром ковида, но не только ковида, тоже может заканчиваться инфарктом. Инфаркт бывает и у детей.

Миф шестой: спортсменам инфаркт не грозит. "К сожалению, я вам уже рассказывал историю про футбольного тренера", – отсылает к вышесказанному доктор Мясников.

Миф седьмой: аспирин защитит от инфаркта. Между прочим, защитит – не защитит, но это первая помощь. Первая помощь человеку, если у него инфаркт – дать ему таблетку аспирина. Надеюсь, вам было интересно. Полный выпуск программы "Доктор Мясников" доступен на медиаплатформе "Смотрим".

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