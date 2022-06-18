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Ситуация на Украине 23 минуты назад

18 июня 2022 14:20

Читатели Le Figaro: Путин будет смеяться, когда Европа взвалит на себя финансовое бремя Украины


AP

Заявления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировали читатели французской газеты Le Figaro. Особенно французов задели слова президента России о том, что Москва ничего не имеет против вступления Украины в Евросоюз. Правда, добавил глава российского государства, в ЕС Украину ждет положение полуколонии.

"Присоединить Украину к Европе — значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной", — цитирует комментарий под статьей в Le Figaro от Ludwig3 РИА Новости.

"Путин прав и все просчитал, — уверен anonyme 38572. — Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации".

"Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины", — считает некто под ником TIESSE DI HOYE (Голова лошади).

Insight2000 считает, что статус кандидата на вступление в ЕС для Украины даже бы устроил Россию: "Надо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины. За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов".

MICHEL BOUCHARDY отметил, что Макрон своим громогласным выступлением о возможном предоставлении Украине статуса кандидата ЕС хотел запугать Путина. Но, похоже, это озадачило только читателя Le Figaro под ником Occitane.

"А они думали спросить мнение европейских народов?" — задал вопрос по существу он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен за пару часов до выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ заявила, что комиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. При этом Грузия такой рекомендации не удостоилась. В то же время фон дер Ляйн намекнула, что Киеву надо усилить борьбу с коррупцией, верховенство права, укрепить правосудие. Вопрос о статусе Украины и Молдавии будет рассматриваться на саммите Евросоюза в Брюсселе 23-24 июня.

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