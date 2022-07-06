Президенты России и Шри-Ланки обсудили экономическое сотрудничество

Лидеры РФ и Шри-Ланки поговорили о возможностях развития сотрудничества в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях.

Собеседники отметили, что в этом году отмечается 65-летие установления дипломатических отношений между странами и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных российско-ланкийских связей.

Путин и Раджапакса также договорились о продолжении контактов на различных уровнях, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее о разговоре с российским лидером президент Шри-Ланки написал в соцсетях. Он сообщил, что Коломбо просит Москву помочь с получением кредитов на топливо и возобновить полеты самолетов "Аэрофлота" в республику. Раджапакса также поблагодарил Путина за поддержку, которую РФ оказывала Шри-Ланке ранее.

Проведенные телефонные переговоры Раджапакса назвал продуктивными. Он сообщил, что главы государств договорились усилить двустороннее сотрудничество в сферах туризма, торговли и культуры.

Шри-Ланка в последние месяцы переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. В настоящее время на Шри-Ланке почти нет бензина, наблюдается нехватка других видов топлива, импортного продовольствия и лекарств, отмечает "Интерфакс".