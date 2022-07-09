МИД РФ: происходящее в Шри-Ланке – это ее внутреннее дело

10-16 июля делегация правительства Шри-Ланки должна была посетить Москву, однако в связи с событиями на острове визит пришлось отложить, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ланкийском МИДе.

Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну. Лидеры политических партий страны провели совещание и пришли к заключению, что глава государства должен сложить полномочия. На совещании также было решено назначить временное правительство и в ближайшее время провести выборы. Премьер-министр островного государства Ранил Викрамасингхе тоже подтвердил, что уйдет со своего поста.

Шри-Ланку охватили массовые протесты, переросшие в беспорядки. Протестующие захватили президентский дворец вскоре после того, как глава государства покинул его. Демонстранты возмущены последствиями серьезного финансового кризиса, который сейчас переживает страна.