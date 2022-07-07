Генерал представил запрос о финансировании американской стороной исследований, которые намеревались проводить компания Metabiota и Украинский научно-технический центр на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе. По словам Кириллова, подобные запросы являются частью стратегии США по переносу высокорискованной работы с опасными патогенами на "территорию третьих стран".

Начальник войск РХБЗ усомнился в необходимости проведения исследований вируса Эбола, учитывая, что болезнь не является эндемичной и ни разу не была зафиксирована на территории Украины.

Также Кириллов напомнил, что сотрудники Metabiota принимали участие в борьбе с лихорадкой Эбола в Сьерра-Леоне в 2015 году, однако среди них были представители Пентагона под прикрытием. Их главной целью было выделение высоко вирулентных вариантов вируса и вывоз штаммов в США. Генерал отметил, что координатор ВОЗ по лихорадке Эбола Филипп Барбоза тогда рекомендовал отозвать персонал Metabiota из-за его подозрительной деятельности.

Кириллов добавил, что интерес американского военного ведомства к вирусу неслучаен, поскольку его смертность во время вспышки составила около 40%.

Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ заявлял, что американские биолаборатории в Нигерии могут быть причастны к распространению оспы обезьян.