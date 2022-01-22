Не до музыки: узбекские иномарки въедут в Россию без магнитол

Самые дешевые на российском рынке иномарки – выпускаемые в Узбекистане Chevrolet Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti. Это не попытка снизить стоимость автомашин, а банальный дефицит полупроводников, который сложился в условиях пандемии коронавируса.

Если АвтоВАЗ в условиях дефицита электронных запчастей предпочитает останавливать конвейер по производству более дешевой LADA Granta в пользу производства LADA Vesta, то узбекские автопроизводители на UzAuto Motors пошли иным путем.

С 19 января 2022 года клиентам Chevrolet Lacetti и Chevrolet Cobalt будут продаваться без автомагнитол, которые для моделей General Motors и Chevrolet поставляет южнокорейская компания Humax. Узбекский производитель оказался вынужден урезать комплектации.

Покупателям предложат два варианта. Первый, забрать машину без магнитолы, немного потерпеть без музыки, а когда у производителя появятся магнитолы, то доукомплектовать свой автомобиль ею. Решение хорошее, одно неясно: когда кризис с перебоями поставок микрочипов рассосется. Второй вариант сложнее, но не требует ожидания. Машина забирается с завода без магнитолы, но вы получаете компенсацию за покупку и установку устройства стороннего производителя. Важно то, что завод сохраняет гарантию на автомобиль, если установка проведена в фирменном центре. Гаражные автомастерские при установке магнитолы могут лишить новую иномарку гарантии. А гарантии солидные – 100 тысяч километров пробега или три года эксплуатации.

С уходом Datsun с российского рынка, Chevrolet Nexia вошла в шорт-лист самых дешевых машин на российском рынке. Nexia, которая теперь не Opel Kadett, а Aveo, стоит 851 тысячу рублей. Spark обойдется в 921 тысячу рублей, а цена на Cobalt стартует от 924 тысяч.

На рынке, где средняя цена подержанного автомобиля уже превысила миллион рублей, уже не до музыки. Кстати, аналогичное решение о выпуске машин без автомагнитол принял целый ряд мировых автопроизводителей.