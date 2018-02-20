Собчак назвала имена своих спонсоров

Ксения Собчак раскрыла имена своих спонсоров в ходе предвыборной президентской кампании. О спонсорской поддержке она договорилась во время своей поездке на Бали. Один из спонсоров экс-президент "Росэнергомаша" Владимир Палихат, второй – основатель компании Yota бизнесмен Александр Росляков.

Но на этом список спонсоров Собчак не кончается. Кандидат в президенты добавила, что назвала только фамилии тех людей, которые разрешили ей их раскрыть. Среди них владелец российского Forbes Александр Федотов, бизнесмен-девелопер и владелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов и его супруга дизайнер и искусствовед Яна Расковалова, предприниматель и владелец Yota Devices Сергей Адоньев, а также бизнесмен и экс-замдиректора Федеральной службы налоговой полиции Анатолий Цыбулевский, сообщает РИА Новости.

К своей предвыборной борьбе Собчак привлекла 140 миллионов рублей. При этом она призналась. Что сама вложила в предвыборную кампанию 19 миллионов.

Ранее своих спонсоров назвал другой кандидат в президенты России, лидер "Партии Роста", бизнес-омбудсмен при президенте России Борис Титов. 10 миллионов рублей на выборы ему дал Олег Тиньков, владелец "Тинькофф банка".

Выборы в России президента пройдут 18 марта 2018 года. На кресло главы российского государства претендуют восемь человек. Кроме Собчак и Титова это самовыдвиженец и действующий президент России Владимир Путин, выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" и Григорий Явлинский от "Яблока".