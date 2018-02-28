Жириновский обозвал Собчак и получил в ответ душ

Потасовка на теледебатах кандидатов в президенты России. Ксения Собчак в эфире канала "Россия 1" по-немцовски облила водой обозвавшего ее "тупой дурой" лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Это произошло во время выступления еще одного кандидата — кандидата от "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина.

"В вашем возрасте так вредно волноваться", — попыталась утихомирить разбушевавшегося в споре с Бабуриным Жириновского Ксения Собчак.

Это раззадорило Жириновского еще больше. Не помогло даже объяснение Собчак, что она заботится о здоровье главы либерал-демократов.

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — заявил Собчак свои претензии Владимир Жириновский.

"Уймитесь, — улыбнулась Ксения Собчак. — Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы".

После того, как Жириновский продолжил оскорблять Собчак сумасшедшей, она плеснула на него водой из стакана.

"Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — пояснила она.

И тут Жириновский в эфире нецензурно выругался.

"И я вынужден все это слушать!" — с сожалением развел руки Владимир Соловьев.

Дебаты кандидатов в президенты на канале "Россия 1" 28 февраля посвящены обороноспособности страны и армии.

В кандидатских дебатах принимают участие семь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").