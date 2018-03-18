Российских дипломатов отказались пускать к Скрипалю

Британская сторона отказалась предоставить российским дипломатам доступ к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, который был отравлен в Солсбери, передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

Как рассказали в российской дипмиссии, был подан запрос на консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. "Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", — пояснили в посольстве.

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были найдены в городе Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии. Великобритания заявила о причастности России к отравлению пострадавших нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В связи с этим британский премьер Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ на действия Лондона Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. На то, чтобы покинуть страну, у них есть неделя. Кроме того, Россия отзывает свое согласие на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также прекращена деятельность Британского совета в России, в связи с "нерегулируемостью" статуса этой организации.