На Украине все же смогли проголосовать несколько сотен россиян

Несколько сотен российских граждан, несмотря на все учиненные препятствия, все же смогли проголосовать на выборах президента РФ, передает ТАСС. По заявлению пресс-службы посольства России на Украине, они "смогли опустить бюллетени в избирательные урны, в том числе в ходе досрочного голосования, которое было проведено накануне".

В посольстве с сожалением констатируют, что власти Украины проигнорировали настоятельные обращения к ней с призывами придерживаться общепринятой дипломатической практики: доступ россиян на избирательные участки, открытые в посольстве и генконсульствах РФ в Одессе, Львове и Харькове, был заблокирован.

"Это — беспрецедентный, заслуживающий всяческого осуждения случай", — сказано в заявлении российской дипмиссии.

В посольстве РФ надеются, что ситуация с голосованием "получит должную оценку со стороны всех здоровых сил, которые дорожат демократическими свободами и ценностями и которым небезразлично это вопиющее, не имеющее аналогов в мире нарушение международных норм".

Ранее украинские националисты заявляли о намерении сорвать голосование в день выборов президента России на участках в дипломатических представительствах России на Украине. Затем глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что режим охраны дипломатических учреждений России на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

В день голосования украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. Также украинские националисты и радикалы собрались у зданий диппредставительств.

В Центризбиркоме РФ по итогам выборов 18 марта ожидают реакции МИД России на блокирование голосования для россиян на Украине. Об этом заявил член ЦИКа Василий Лихачев.