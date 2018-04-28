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Ситуация вокруг КНДР 51 минута назад

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28 апреля 201817:08 Андрей Архипов

США хотят "украсть" корейское перемирие

EPA

Белый дом торопится присвоить себе славу главного миротворца в вопросе воссоединения двух Корей. Успехи в переговорах лидеров Южной и Северной Кореи заставляют нервничать окружение президента Трампа.

Событие, в вероятность которого ещё недавно мало кто верил, а теперь ставшее одной из главных международных политических новостей в мире, вызывает нескрываемое чувство ревности в Белом доме и на Капитолийском холме.

Эксперты уже сейчас обращают внимание, что во время переговоров между Ким Чен Ыном и Мун Джэ Ином речь о США вообще не шла, что несомненно бьёт по репутации американской дипломатии.

Кроме ускользающей позиции ключевого игрока на корейском полуострове, США могут понести и значительные дипломатические потери, которые отразятся на авторитете Белого дома.

США длительное время выстраивали свою позицию в отношении Пхеньяна, основываясь на позиции силы, опирающейся на авианосцы военно-морского флота. Дональд Трамп едва ли не при каждом упоминании Северной Кореи, будь то вопрос о предстоящих переговорах или о прекращении ядерных испытаний, не забывал добавлять, что не прекратит оказывать санкционное давление на КНДР.

Теперь, если станет ясно, что перемирие на корейском полуострове возможно не только без внешнего давления, но и без США в принципе, вся внешнеполитическая идеология, продвигаемая Вашингтоном, потерпит крах.

Поэтому в США уже начали делить шкуру неубитого медведя. Сенатор республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональду Трампу следует вручить Нобелевскую премию мира, если переговоры на корейском полуострове увенчаются успехом.

Фактически, Грэм трактует ситуацию следующим образом: если перемирие сорвётся, что по мнению сенатора более чем вероятно, то США должны продолжить оказывать максимальное давление на Северную Корею, а если перемирие увенчается успехом, то лавры миротворца уже сейчас следует отдать президенту США.

"Дональд Трамп убедил КНДР, Китай, что он серьезен в отношении перемен. Мы еще не достигли этого, но если это случится, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира", – сказал сенатор.

В российском экспертном сообществе раскритиковали идею Грэма.

"В недавней американской истории есть уже один президент, который получил Нобелевскую премию мира не за дела, а за намерения и обещания – Барак Обама. А через некоторое время началась война, которая уничтожила целую страну (Ливию). Поэтому, конечно, не привыкать к такого рода номинантам ", – заявил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Аналогичную позицию занял и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Практически все конфликты в новейшей истории проходили на планете в той или иной мере с участием США. Из последнего сразу вспоминается бомбардировка Сирии, на фоне которой предложение о присуждении американскому президенту Нобелевской премии мира звучит просто кощунственно", — сказал Клинцевич.

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что в Нобелевском комитете смогут понять на что их толкают такие заявления из Вашингтона.

"Присуждать премию мира под надуманным предлогом — лишь бы президенту США — означает дискредитировать саму премию… Премию мира нельзя превращать в фейк. Мир и так уже тонет в фейках", — написал Пушков на свой странице в соцсети.

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