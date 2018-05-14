Наводнение в Колумбии: сотни людей эвакуированы

В воскресенье, 13 мая, в Колумбии эвакуировали не менее 600 человек из-за выхода из берегов реки Каука. Планируется, что она будет питать крупнейшую строящуюся гидроэлектростанцию страны "Итуанго".

По данным местных СМИ, пострадали жители поселка Пуэрто-Вальдивия (департамент Антиокия). Как уточняется, воды реки Каука затопили некоторые дома. Погибших и раненых нет, только нанесен материальный ущерб.

Издание Heraldo сообщает, что наводнением полностью разрушены 19 домов, два образовательных и один медицинский центр, несколько пешеходных мостов через реку.

По предварительной информации, причиной наводнения стала закупорка грязью туннелей строящейся ГЭС. "Итуанго" мощностью 2,4 тысячи мегаватт должна будет введена в строй в текущем году, передает РИА Новости.