МЧС: открытое горение возле поселка Пугачево ликвидировано

В МЧС сообщают, что открытое горение удалось ликвидировать на бывшем военном полигоне в Удмуртии, идет проливка территории. В борьбе с огнем были задействованы почти 500 человек и свыше 100 единиц техники, включая авиацию и пожарные поезда.

На помощь удмуртским коллегам из Екатеринбурга прибыли спасатели Сибирского регионального центра МЧС, сообщает "Россия 24".

В эпицентр пожара сбросили более 50 тонн воды.

Накануне из расположенного поблизости военного городка эвакуировали около двух тысяч жителей. Для людей развернули пункты временного размещения.

Сегодня там остаются три десятка человек, остальные ждут возможности вернуться домой у родственников и знакомых.