Племянницу Скрипаля выдвинули в депутаты

Виктория Скрипаль (племянница Сергея Скрипаля) стала кандидатом в депутаты Ярославской областной думы. Ее выдвинуло региональное отделение партии "Справедливая Россия". Выборы пройдут 9 сентября.

Как сообщил "Интерфаксу" секретарь бюро совета регионального отделения партии Анатолий Каширин, Скрипаль возглавила территориальную группу N10.

"Она патриот своей страны и хочет помогать своему региону, в "Справедливой России" ее знают давно, она обращалась за помощью", — заявил он.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Предположительно, они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок". Британские власти обвинили в случившемся Россию. В Москве отвергли все обвинения, напомнив, что химическое оружие было уничтожено под контролем Организации по запрещению химоружия.

Между тем ранее британская газета Sun сообщила, что на Скрипалей покушались два человека. Они "почти наверняка имеют тесные связи с Россией" и покинули Лондон через сутки после "попытки покушения, совершенного от имени Кремля".