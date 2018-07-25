Искусство или хулиганство? Творчество Тимати и Егора Крида оценит полиция

Популярных исполнителей Тимати и Егора Крида сегодня ждали в отделе полиции. Разбирательство было назначено после несанкционированного июньского концерта в центре Москвы. Пока звезды выкрикивали нецензурные куплеты с крыши внедорожника, а сотни зрителей отплясывали под оглушающие ритмы, автомобилисты сидели в жуткой пробке.

Можно ли назвать эту акцию стихийным уличным концертом? Несколько съемочных точек, команда операторов, квадрокоптер и мощный передвижной звук. Большая Дмитровка, июнь, ночь после футбола. Машины загоняют на тротуар под знак "стоянка запрещена". Толпа, приготовив телефоны, давно ждет.

Команда Тимура Юнусова, он же Тимати, открыла фирменный салон. И ночью, вопреки "закону о тишине", в самом центре Москвы начался перформанс, приготовленный этой самой командой.

"Представляете, выходит разгоряченные после футбола, только что была музыка. Люди, которые застряли в этой мертвой пробке, порядка двух с половиной часов находились в своих автомобилях, включая детей, женщин", — говорит член Общественного совета ГУ МВД по городу Москве Александр Хаминский.

Невольный свидетель — член Общественного совета ГУВД, похоже, заблуждается. Футбол ни при чем: ни флагов, ни футбольных атрибутов. Только рэп, Тимати, мат и грохот в ночи. То есть искусство на белом Hummer с усиленной крышей.

Разбираться полиция стала недавно. Это опубликовал сам Тимати.

"Почему все пишут, что я скрываюсь? Я же не скрываюсь никуда?", — заявил музыкант.

Сегодня их ждали в отделении, для разъяснений: Тимати и Егора Крида. PR-менеджер так называемого "музыкального лейбла" сказала по телефону, что приходил юрист. Осталось полиции определиться, что же это было. Если мелкое хулиганство, то можно обойтись незначительным штрафом, а если нарушение "закона о собраниях", то "рублево-успенскую банду" могут и арестовать на пару недель. Суд 1 августа.