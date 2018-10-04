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Антропология 1 час назад
"Неандертальские" зубы появились задолго до неандертальцев
Археологические находки в Италии пролили свет на один из самых загадочных периодов в европейской истории человечества. Изучив ископаемые образцы, антропологи пришли к выводу, что "неандертальские" особенности строения зубов появились уже 450 тысяч лет назад, то есть задолго до первых известных останков самих неандертальцев.
Подробности исследования изложены в научной статье, опубликованной в журнале PLOS One группой во главе с Роберто Маккьярелли (Roberto Macchiarelli) из Национального музея естествознания Франции.
Напомним вкратце о происхождении знаменитого "параллельного человечества" – неандертальцев, некогда населявших Европу и часть Азии (самая восточная достоверная находка останков сделана в Узбекистане). Они ведут свой род от многочисленных человеческих групп, которые Александр Марков в своём научно-популярном двухтомнике "Эволюция человека" называет гейдельбергскими людьми в широком смысле. Эти виды и подвиды человека жили в Африке, Азии и Европе 800–200 тысяч лет назад. Им принадлежит первое достоверно известное кострище, первые следы строительства жилья и многие другие достижения.
Найдено множество сравнительно поздних переходных форм между гейдельбергцами в широком смысле и неандертальцами. У этих ископаемых процесс "неандертализации" зашёл уже достаточно далеко. Из этого антропологи сделали вывод, что неандертальцы стали обособляться как группа около 400 тысяч лет назад или даже раньше.
Однако находок, относящихся к этому периоду и могущих прямо проиллюстрировать начало выделения неандертальцев, очень немного. И неудивительно. Ведь, скажем, 470–425 тысяч лет назад на Земле царила ледниковая эпоха MIS 12. Это было одно из самых холодных времён для Северного полушария за весь четвертичный геологический период.
Именно к этой эпохе относятся изученные авторами ископаемые зубы из местонахождений Фонтана Фануччо и Визольяно в Италии, удалённых друг от друга на 450 километров. Возраст образцов составляет 450 тысяч лет.
Антропологи повергли их тщательному анализу с помощью рентгеновской микротомографии. Они изучали толщину эмали, особенности перехода между эмалью и дентитом, форму полости, заполненной пульпой, и другие детали строения зуба.
Сравнение полученных данных с аналогичными сведениями о неандертальцах и современных людях показало явную "неандертальскость" устройства изученных зубов и заметные отличия от современного человека. Это означает, что характерные для неандертальцев черты строения зуба сложились уже 450 тысяч лет назад. То есть обособление этого человеческого вида действительно началось достаточно рано.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что неандертальцы умели разговаривать, занимались искусством и могли иметь ловкие пальцы.
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