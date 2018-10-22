Эксперты назвали шантажом выход США из РСМД
Односторонний выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности будет иметь многосторонний негативный эффект. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая. Официальный представитель ведомства подчеркнул, что отсылки Вашингтона к Пекину являются ошибочными. В самих Штатах и демократы, и республиканцы также считают такой шаг деструктивным. Ну а некоторые эксперты и вовсе называют действия США политическим шантажом.
Это был первый в истории и единственный договор об уничтожении целого класса ядерных вооружений. И для обоих государств – Советского Союза и США в тот момент это был не вопрос политики или дипломатии. Это был вопрос жизни и смерти.
Появление нового типа оружия – ракет средней и меньшей дальности – их скорость и точность поставило под сомнение главный фактор стабильности прошлых лет – ядерный паритет и сделало возможной обманчивую перспективу – победы в ядерной войне. Американские системы "Першинг" и советские – "Пионер" с подлетным временем в считанные минуты – превращали европейский континент в зону поражения.
Договор о ликвидации таких ракет был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.
В этом году исполнилось ровно 30 лет с момента вступления в силу договора РСМД. Ракеты средней и меньшей дальности были ликвидированы. Не в равной пропорции – Советский Союз уничтожил 1846 ракет, Штаты – на тысячу меньше – 846. Но за это время – были и нарушения. Вполне конкретные обвинения звучали в адрес Вашингтона.
В обход соглашения США произвели испытания баллистических ракет с дальностью полета до 5 тысяч километров, заявив, что это просто мишени, и нужны они для испытаний средств ПРО. Да и в рамках этой самой системы ПРО – в Польше и Румынии – сделали так называемые универсальные установки вертикального пуска, которые позволяют использовать крылатые ракеты Томагавк. А еще создали ударные беспилотники с радиусом действия выше пятисот километров, которые опять же – подпадают под определение крылатых ракет наземного базирования и нарушают РСМД.
Ну а в прошлом году Штаты и вовсе объявили о планах созданий новой мобильной крылатой ракеты наземного базирования средней дальности. И даже выделили бюджет – в 25 миллионов долларов.
"Американцы уже сейчас разрабатывают новые системы ракетного вооружения среднего радиуса действия. В первую очередь их будут размещать на своих базах в Европе, усиливая свое военное присутствие и оказывать давление на своих партнеров по НАТО, чтобы начать финансирование этого вида вооружения. Это американская тактика. Американцам выход из РСМД очень выгоден", — говорит член Совета Федерации Игорь Морозов.
На лицо – политический шантаж, да еще и экономическая выгода, которую влечет за собой выход из РСМД. Но американцы объясняют это совсем по-другому. Мол, это прямой ответ то, что Россия в последние несколько лет развертывает собственные ракеты средней и меньшей дальности. Но экспертов эти выводы не убеждают.
Возможный выход США из РСМД в перспективе может иметь эффект снежного кома, разрушив и другие важные соглашения между странами и спровоцировав новый виток гонки вооружений. Как заявил агентствам высокопоставленный чиновник из американской администрации, вслед за РСМД в Белом доме задумались о выходе из Соглашения по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3.
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