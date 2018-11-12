Завершено возведение опор железнодорожной части Крымского моста. Проектом предусмотрено 595 опор, из которых 307 приходятся на железнодорожную часть. Его возведение идет по графику и должно завершиться в следующем году.

Как сказал Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", сейчас завершён один из главных этапов.

"Все этапы, конечно, важны для нас, но главный этап мы закончили: установили опоры. Это технологически очень сложный процесс, плюс там нелегкие погодные условия ", — добавил он.