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27 ноября 201816:20

В Симферополе арестован первый из украинских моряков-нарушителей

Сергей Мальгавко/ТАСС

Симферопольский суд арестовал на два месяца украинского моряка Владимира Варимеза.

Как сообщает ТАСС, ему предъявлено обвинение по статье "Незаконное пересечение границы". Он останется под стражей до 25 января.

Владимир Варимез — житель Одесской области, 1992 года рождения. Находился на буксире "Яны Капу". По данным следствия, он попытался скрыться, на обращения погранслужбы не реагировал, поэтому оставаясь на свободе может скрыться от следствия.

Своей вины моряк не признает. По его словам, он был прикомандирован накануне инцидента и не поехал бы в командировку, если бы знал о последствиях.

 

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ. На законные требования пограничников остановиться нарушители не отреагировали, продолжили движение и опасно маневрировали. Для их остановки было применено оружие, трое украинцев пострадали. Корабли были задержаны, сейчас они находятся в Керчи.

На Украине было введено военное положение на месяц. МИД РФ заявил, что россиянам нужно учитывать этот факт, а также рост антироссийских настроений на Украине и принимать меры предосторожности.

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