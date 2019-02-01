Болтон голословно заявил, что Мадуро платит золотом за "российское вмешательство"

В краже ресурсов из Венесуэлы обвинил президента страны Николаса Мадуро советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он заявил, что Мадуро, чтобы удержаться у власти, крадет ресурсы у народа и платит ими за российское вмешательство.

По мнению Болтона, Мадуро не только нуждается в военной поддержке из-за рубежа, чтобы удержать в свих руках нити управления своей провальной диктатуры, но и вывозит из Венесуэлы активы самолетами. В качестве доказательства Болтон сослался на публикацию в прессе, сообщает РИА Новости. А именно, на сообщение Reuters, что центробанк Венесуэлы, якобы, намерен продать ОАЭ 15 тонн золота на покрытие текущих внешнеторговых операций. Британское информагентство назвало это "мародерством". Это золото перевозится самолетами из хранилища в Каракасе. А всего планируется продать 29 тонн золотых слитков. При этом журналист агентства Reuters предостерег Россию и другие страны от сделок с венесуэльской нефтью и драгметаллами.

При этом британский журналист не стал оценивать действия Великобритании, которая отказала Венесуэле на ее официальный вопрос вернуть на родину венесуэльское золото из банков в Лондоне. Так же без комментария остались и действия Вашингтона: США все венесуэльские активы в американских банках предоставили в распоряжение самозванного "президента" Венесуэлы – экс-спикера парламента страны Хуана Гуайдо. За два дня до его самопровозглашения исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо его статус спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы был не подтвержден Верховным судом страны.

То есть, Вашингтон решил оплатить свержение законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро венесуэльскими же деньгами, отняв их у законного правительства и предоставив распоряжаться ими оппозиционному самозванцу.

Тем временем. Банк России опроверг и еще одну западную выдумку: что якобы в его хранилищах находилось 30 тонн венесуэльского золота, которое было перевезено в Дубай.

Президент США Дональд Трамп отметил, что в отношении ситуации в Венесуэле он не исключает ни одного сценария, в том числе и вооруженного американского вмешательства. Армия Венесуэлы при этом заявила о своей поддержке Николаса Мадуро.