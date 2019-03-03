США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve, а также полевых маневров Foal Eagle для ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap, ссылаясь на министерство обороны Южной Кореи. Эту информацию также подтвердили представители пресс-службы Пентагона.

Как уточняется, соответствующее решение было принято в субботу, 2 марта, в процессе телефонного разговора между исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом и министром национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду, передает ТАСС.

Несмотря на отмену военных учений, Пентагон и министерство обороны Южной Кореи заверили, что поддерживают боеготовность своих сил и способны реагировать на любые вызовы. Также обе страны намерены сокращать напряженность.

28 февраля в Ханое завершился двухдневный саммит США-КНДР, по итогам которого стороны не смогли прийти к договоренностям. После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп, договорившись продолжить диалог, не стали подписывать совместный документ.