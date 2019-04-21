Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за "странное слово"

Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время воскресной проповеди в храме Христа Спасителя патриарх, отслужив божественную литургию, говорил о возникновении Вселенной. По его мнению, ученым, как бы они ни старались, никогда не удастся объяснить и описать этот "дивный акт творения". Причем как предшественники современных ученых, так и их последователи смогут составить лишь незначительную часть объема "божественной тайны".

Предстоятель считает, что теорию Большого взрыва невозможно объяснить без признания его как божественного акта творения.

Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной. Он считает, что ученым проще не биться над загадкой, а признать акт творения божественным. Главной проблемой на пути ученых к такому откровению патриарх назвал тот факт, что у ученых, которые пытаются таким образом вытеснить бога из человеческого сознания, просто "не поворачиваются языки".

Так называемая теория Большого взрыва — космологическая модель, описывающая развитие Вселенной как непрерывно расширяющейся и охлаждающейся из материи крайне высокой плотности . По мнению ученых, Большой взрыв произошел 12—14 миллиардов лет назад.