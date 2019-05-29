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29 мая 201918:51

"Анжи" не будет играть в ФНЛ в следующем сезоне

Twitter / ФК Анжи

Махачкалинский "Анжи", покинувший Российскую премьер-лигу, не выступит в следующем сезоне в ФНЛ – втором по силам дивизионе российского футбола. Клуб из Дагестана постарается пройти лицензирование в ПФЛ.

"Анжи" не смог пройти лицензирование в ФНЛ. Клуб отозвал апелляционную жалобу и теперь попытается получить лицензию ПФЛ – второго дивизиона, сообщает РИА Новости. При ином исходе махачкалинцам грозит потеря профессионального статуса.

Клуб из Махачкалы испытывает серьезные финансовые проблемы. Бывший тренер Магомед Адиев заявил, что "Анжи" грозит банкротство.

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