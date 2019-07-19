Владимир Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Президент осматривает пострадавшие от разрушительного наводнения районы.

Также на повестке дня — посещение пунктов временного размещения жителей и совещание, на котором пойдет речь о мерах по ликвидации последствий паводка и ходе работ. Вместе с президентом в нем примут участие члены правительства, главы ведомств и руководители муниципальных образований.

Наводнение началось в конце июня, напоминает телеканал "Россия 24". 25 человек погибли, семеро — пропали без вести. Более 750 жителей госпитализированы. Водой залило почти 11 тысяч жилых домов более чем в 100 населенных пунктах.