Запрещенный Boeing оказался разработан "клоунами под руководством обезьян"

"Этот самолет разработан клоунами, которыми в свою очередь руководят обезьяны". Так он модели 737МАХ написал один из сотрудников американской корпорации Boeing при обсуждении проблем с компьютерным управлением самолета. Компания опубликовала более сотни страниц внутренней документации, включая переписку между сотрудниками. Эти документы также отправлены в комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США, занимающиеся расследованием двух авиакатастроф самолетов этой модели и модификации в Эфиопии и Индонезии, унесших 346 жизней.

Большая часть документов от Boeing касаются разработки и сертификации симуляторов 737MAX в 2017 и 2018 годах, сообщает "Интерфакс".

Внутренняя переписка содержит абсолютно неприемлемые и "провокационные заявления", признала пресс-служба авиакорпорации. В ряде случаев она поднимает вопросы о взаимодействии Boeing с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

В одном из сообщений за 2015 год, в частности, сотрудники Boeing обсуждают взаимоотношения с американским авиационным авиарегулятором в вопрос использования на тренажерах определенных типов оповещений в кабине пилотов. Они подчеркивают, что во время окончательных переговоров с FAA "потребуется поддержка на самом высоком уровне".

"А ты бы посадил свою семью на тренировочный тренажер самолета MAX? Я бы не стал этого делать", — пишет один сотрудник корпорации другому.

"Я бы тоже нет", — отвечает ему коллега.

С марта 2019 года все самолеты Boeing 737MAX прикованы к земле – их эксплуатация запрещена во всем мире. В Boeing признали, что две катастрофы произошли после сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS. Она регулирует угол атаки (подъема носа самолета) в полете. При этом ни учебная программа по полетам на 737MAX, ни полетное руководство не рассказывали о существовании системы стабилизации, которая работала в фоновом режиме.

В мае американский производитель оскандалившихся самолетов заявил, что полностью обновил программное обеспечение систем самолета. Но тут же на Boeing 737MAX была обнаружена новая проблема, которая при обработке данных бортовым компьютером не позволяла летчикам быстро и легко решать проблему ухода стабилизатора, не позволяя пилотам перебороть себя в случае возникновения предаварийной ситуации.

Кризис стоил бывшему генеральному директору Boeing Деннису Мюленбургу его кресла. В декабре 2019 года он подал в отставку, правда предварительно надел "золотой парашют" с 60 миллионами долларов. Ситуация, вероятно, будет головной болью для его преемника Дэвида Кэлхуна, который приступит к работе 14 января 2020 года.

Дегтя в эту бочку добавили еще два события. Осенью на самолетах Boeing 737NG были обнаружены микротрещины в местах крепления крыльев к фюзеляжу. Эта модель – предшественница 737MAX.

Кроме того, много открытых вопросов оставляет и крушение 8 января Boeing 737-800 в тегеранском аэропорту. Самолет "Международных авиалиний Украины" при взлете охватило пламя. Через две минуты после отрыва от земли он рухнул вниз с высоты 2300 метров. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли при взрыве топлива.

И тут к защите Boeing подключился тот самый "самый высокий уровень": президент США Дональд Трамп заявил, что технические проблемы не могли стать причиной авиакатастрофы самолета американского производства в Иране.