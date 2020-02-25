Официально представлен "заряженный" Volkswagen Touareg мощностью 462 л.с.

В Volkswagen никогда не скрывали намерений расширить свою R-линейку. В то же время "Туарег" почти официально лишили больших и мощных моторов. Но компания нашла выход из ситуации, и в итоге на свет появился чуть ли не самый мощный серийный "Фольксваген" всех времен.

Уже знакомый бензиновый V6 объемом 3,0 л с отдачей в 340 л.с. для Touareg R совместили со 136-сильным электромотором и 14,1-киловаттной батареей. Кроме того, в ассистенты обоим двигателям выделили 8-ступенчатый автомат и систему полного привода, способную отправлять до 70% тяги на переднюю ось и до 80% - на заднюю. Совокупная отдача всей этой машинерии - 462 л.с. и 700 Нм.

Динамических характеристик внедорожника в Volkswagen не назвали, ограничившись данными об ограниченной электроникой максимальной скорости в 250 км/ч. Зато особый упор сделали (по понятным причинам) на заботе об окружающей среде.

Самый мощный Volkswagen стартует исключительно на электротяге и движется на ней же, пока позволяет заряд батареи или пока скорость не превысит отметку в 140 км/ч - только тогда подключается бензиновый мотор. Впрочем, электроника запустит его и в том случае, если почувствует надобность в резком ускорении.

В возможности независимой работы бензиновому двигателю отказано: Touareg R может функционировать только как гибрид либо как электромобиль. Единственная вольность в обращении с ДВС, доступная водителю - управление его генерирующей функцией. Пилот внедорожника может задавать, например, предельный уровень разряда аккумуляторов или предельный уровень заряда, по достижении которого вся энергия ДВС будет расходоваться на движение.

При этом водитель может выбирать сразу из девяти предустановленных "пресетов" работы ездовой электроники. Для асфальта предназначены Eco, Comfort, Normal, Sport и Individual, для бездорожья - Offroad и Snow, а при установке опционального внедорожного пакета добавляются еще режимы для гравия и песка. Кроме того, опционально на новый "Туарег" поставят еще два эксклюзивных ассистента - для езды с прицепом (в Volkswagen назвали новинку первым в мире гибридом с этой функцией) и для автопилота 2 уровня, способного управлять автомобилем на скорости до 250 км/ч.

А в базовую комплектацию внедорожника вошли не только соответствующий декор кузова и интерьера с 20-дюймовыми колесами и дорогой кожей, не только "умная" светодиодная оптика, но и система Innovision Cockpit с 12-дюймовым дисплеем вместо приборной панели и 15-дюймовым тачскрином мультимедийной системы (с особыми гибридными режимами отображения данных).

На рынке Европы Volkswagen Touareg R должен появиться во второй половине 2020 года. Будут ли продавать особо мощный гибрид в нашей стране, пока неизвестно.