Коронавирус против "Формулы-1". Гран-при Австралии могут отменить

В паддоках чемпионата мира по автоспорту в классе "Формула-1" возникло легкое волнение: у пятерых сотрудников двух команд накануне старта нового сезона обнаружили признаки заболевания коронавирусом COVID-19. Все они попали под карантин.

Первыми из-за подозрения на заболевание коронавирусом были изолированы два специалиста американской команды Haas и один представитель McLaren, сообщает издание Motorsport.Com. Теперь в "конюшне" из США обнаружены еще два потенциальных носителя болезни.

"Вечером 12 марта мы получим результаты, а пока я ничего не знаю и не хочу заниматься спекуляциями, – заявил руководитель команды Гюнтер Штайнер. – Я не врач. Надеюсь, анализы дадут отрицательный результат, и мы продолжим работу".

Напомним, что сезон "Ф-1" должен стартовать 13-15 марта гонками Гран-при Австралии. Все команды и группы поддержки уже прибыли за Зеленый континент. Пока власти уверенно контролируют ситуацию и об отмене гонок речь не идет, но все возможно. Эксперты считают, что в крайнем случае состязания могут пройти без зрителей.