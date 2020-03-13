По факту стрельбы в школе Свободного возбуждено уголовное дело

Стрельба в школе Свободного. Ранения получили двое учащихся. По предварительной информации, выстрелы были произведены из пневматического пистолета. Телесные повреждения получили ученики шестого и восьмого классов, сообщает ГТРК "Амур" со ссылкой на региональное управление МВД.

Сотрудники полиции рассказали, что причастным к случившемуся может быть восемнадцатилетний учащийся этой же школы. Подробности и причины происшествия еще предстоит выяснить. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Известно, что пострадавшие получили легкие ранены — повреждения кожных покровов. Девочке и мальчику была оказана медицинская помощь, после чего их отправили по домам. Завтра их состояние еще раз проконтролирует врач, уточнили в областном Министерстве здравоохранения.