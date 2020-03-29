К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Две трети от числа всех пациентов на ИВЛ (64 процента) — это больные в возрасте до 60 лет.

Кроме того, по данным штаба, 45 процентов больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, 15 процентов — моложе 40 лет.

"Эти данные подтверждаются и примерами других стран", — приводит выдержку из сообщения штаба РИА Новости.

В этой связи оперативный штаб еще раз напомнил, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста.

Ранее с призывом к жителям города оставаться дома или на даче и поменьше контактировать друг с другом в течение нерабочей недели обратился мэр Москвы Сергей Собянин.

По уточенным данным, среди новых заболевших в Москве за последние сутки 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 человека старше этой возрастной категории и 13 детей.