Доллар упал ниже 75 рублей, евро – ниже 89 рублей

Рубль укрепляется во вторник, улучшая свои перспективы на конец года. Доллар упал ниже 75 рублей, а евро – ниже 89 рублей. Но это по-прежнему максимумы цены для валюты, достигнутые в кризисные март-апрель. Аналитики прогнозируют рост цены нефти, что добавит поддержки курсу национальной валюты.

Доллар на дневных торгах Московской биржи дешевел на 36 копеек до 74,9 рубля, к вечеру упал и евро – ниже отметки "89", до 88,9 рубля. Начало укрепления рубля совпало с новостями о состоянии Алексея Навального, который идет на поправку и заявил о планах вернуться в Россию. Это означает снижение санкционной риторики против России, которую развернули США и ЕС во время пребывания Навального в коме.

Есть хорошие новости и на рынке нефти.

Экономисты Райффайзенбанка, как и в ОПЕК, прогнозируют резкое восстановление добычи в США для растущего спроса. ОПЕК повысила свой прогноз по добыче в США в 2020 году на 1,5% до 11,25 миллиона баррелей в сутки. Но бурение запаздывает и это позволит опережающему росту спроса поднять цены.

"Мы пока не наблюдаем заметного роста активности в бурении. Таким образом, после коррекции, которая может растянуться на 1-2 месяца, мы ожидаем возврата к росту спроса и цен. По нашим оценкам, в первом квартале 2021 года цена нефти марки Brent может достичь 50 долларов за баррель", – сообщается в обзоре Райффайзенбанка.

Многие ожидали укрепления рубля к осени – национальная валюта в последнее время дешевела из-за политики, но сохраняет потенциал укрепления, если утихнит санкционная риторика из-за дела Навального. Правда, некоторые политики в ЕС продолжают раздувать скандал. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предложил ввести новый пакет санкций именем Алексея Навального. Речь идет о глобальном режиме санкций, направленных против нарушений прав человека и гуманитарного права.

Если это не произойдет, то есть возможности для укрепления курса рубля. Ранее, до дела Навального, укрепление ожидали осенью. "Потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечали экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозировал глава Сбербанка Герман Греф.

Но есть риски увеличения санкционного давления США после ноября 2020 года, когда изберут нового президента США, и это будет сдерживать укрепление рубля.

Укрепления рубля ожидают и аналитики Сбербанка: согласно опубликованному сегодня прогнозу курс доллара к концу года снизится до 70 рублей при условии снижения геополитических рисков. По-прежнему, среди геополитических факторов, которые давят на рубль, – выборы президента США в ноябре, дело Навального, уточнили аналитики крупнейшего банка страны.