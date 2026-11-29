Следующее заседание мониторинга ОПЕК+ запланировано в начале 2027 года Новак: следующее заседание мониторинга ОПЕК+ состоится в начале 2027 года

Москва29 ноя Вести.В конце января или начале февраля 2027 года состоится следующее заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, на прошедшем сегодня министерском заседании стороны подтвердили приверженность действию соглашения от 10 декабря 2016 года.

Подтвердили полномочия комитета министров, куда входят 11 стран, для того, чтобы более часто встречаться один раз в два месяца. Следующая встреча состоится в конце января или в начале февраля уточнил вице-премьер

Ранее Новак заявил, что на мировом нефтяном рынке сохраняется достаточно напряженная атмосфера в связи с геополитической неопределенностью. В частности, в ходе текущего заседания мониторинга ОПЕК+ обсуждались атаки на инфраструктуру, НПЗ, а также поднимался вопрос о необходимости обеспечения безопасности прохода судов.