Москва29 нояВести.Страны ОПЕК+ договорились сохранить квоты на добычу нефти в первом квартале 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.
По данным агентства, Саудовская Аравия и другие участники нефтяного альянса должны официально утвердить это решение на совещании позднее в воскресенье, 29 ноября.
По словам двух делегатов, пожелавших остаться неназванными, ОПЕК+ достигла принципиальной договоренности о сохранении квот на добычу нефти без изменений в первом кварталеговорится в материале
Ранее семь ключевых стран ОПЕК+ договорились не менять действующие квоты на добычу нефти в декабре.