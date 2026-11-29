Bloomberg: страны ОПЕК+ договорились о сохранении квот на добычу нефти

Страны ОПЕК+ оставят квоты на добычу нефти без изменений в начале 2027 года Bloomberg: страны ОПЕК+ договорились о сохранении квот на добычу нефти

Москва29 ноя Вести.Страны ОПЕК+ договорились сохранить квоты на добычу нефти в первом квартале 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.

По данным агентства, Саудовская Аравия и другие участники нефтяного альянса должны официально утвердить это решение на совещании позднее в воскресенье, 29 ноября.

По словам двух делегатов, пожелавших остаться неназванными, ОПЕК+ достигла принципиальной договоренности о сохранении квот на добычу нефти без изменений в первом квартале говорится в материале

Ранее семь ключевых стран ОПЕК+ договорились не менять действующие квоты на добычу нефти в декабре.