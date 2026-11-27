Reuters: ОПЕК+ собирается сохранить лимиты на добычу нефти в I квартале 2027 г.

ОПЕК+ планирует сохранить текущие квоты на добычу нефти в I квартале 2027 года Reuters: ОПЕК+ собирается сохранить лимиты на добычу нефти в I квартале 2027 г.

Москва27 ноя Вести.Страны ОПЕК+ не намерены менять максимально разрешенный объем добычи нефти в первом квартале следующего года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, страны ОПЕК+ "достигли принципиальной договоренности сохранить на заседании в воскресенье свои целевые показатели добычи без изменений в первом квартале 2027 года".

29 ноября ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, всех глав делегаций, а также семи стран – России, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Омана, Алжира и Казахстана.

Ранее семь ведущих государств ОПЕК+ условились сохранить действующие квоты на добычу нефти в декабре без изменений.