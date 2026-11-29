Новак: ОПЕК+ утвердит максимальные квоты добычи нефти на встрече в июне

ОПЕК+ утвердит максимальные уровни добычи нефти на встрече в июне Новак: ОПЕК+ утвердит максимальные квоты добычи нефти на встрече в июне

Москва29 ноя Вести.Участники альянса ОПЕК+ намерены утвердить максимальные уровни добычи нефти для стран-участниц на очередной министерской встрече в июне. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, участники заседания детально рассмотрели ход работы по анализу максимальных производственных мощностей государств, начатой в 2025 году.

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Новак добавил, что до июня планируется провести серию дополнительны консультаций с привлеченными экспертами.

Вице-премьер также отметил, что стороны подтвердили приверженность соглашению от 10 декабря 2016 года и продлили полномочия Мониторингового министерского комитета (JMMC) из 11 стран.

Полномочия позволяют структуре проводить заседания каждые два месяца. Следующая сессия комитета намечена на конец января или начало февраля.

Ранее Новак заявил, что ситуация на мировом нефтяном рынке достаточно напряженная.