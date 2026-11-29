Москва29 ноя Вести.Крупнейшие промышленные предприятия на Украине, которые обеспечивают занятость целых городов страны, вынуждены закрываться из-за нерентабельности производства и иных экономических причин.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

Генеральный директор крупнейшего металлургического завода Украины "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобардо прокомментировал перспективы промышленных предприятий страны.

Будущего не будет, если ничего не изменится цитирует газета слова Лонгобардо

Бывший вице-премьер Украины Александр Вилкул заявил, что остановка завода "ArcelorMittal Кривой Рог" вызвана сугубо экономическими причинами.

Экономический консультант компании Berlin Economics Йигит Тахмисоглу при этом рассказал, что еще до августа 2026 года "встал вопрос о том, смогут ли украинские производители стали оставаться конкурентоспособными и прибыльными в этих условиях".

В середине сентября 2026 года стало известно, что крупнейшее украинское горно-металлургическое предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог", входящее в состав корпорации ArcelorMittal, не сможет возобновить деятельность.

Французская газета Le Monde позже сообщила, что Украина может остаться без собственной металлургической промышленности, так как работа большинства предприятий остановлена.