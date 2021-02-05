Санкт-Петербургская биржа впервые обогнала Мосбиржу по торгам акциями

Санкт-Петербургская биржа впервые опередила Московскую биржу по обороту торгов акциями: в январе питерская площадка наторговала на 18% больше, чем столичная, следует из статистики бирж.

Это произошло благодаря широкому доступу питерской бирже к глобальным акциям, а московская площадка открыла доступ к торговле иностранными акциями только в конце года. Через Мосбиржу можно совершать сделки по 55 иностранным акциям, а на Санкт-Петербургской бирже 1523 иностранных акций, депозитарных расписок и облигаций, в том числе входящих в индекс S&P 500.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями на Московской бирже в январе вырос в 1,5 раза за год до 2,3 триллиона рублей (1,5 триллиона рублей в январе 2020 года). В пересчете на доллары по среднему курсу 75 рублей получается 30,6 миллиарда долларов.

Санкт-Петербургская биржа в январе наторговала на 36 миллиардов долларов, что на 6 миллиардов долларов больше, чем Мосбиржа, и в 11 раз больше, чем в январе прошлого года. Но на Московской бирже больше открытых уникальных брокерских счетов – 9,4 миллиона против 5,6 миллиона у Санкт-Петербургской биржи.

Лидерами по объему торгов на бирже в Питере стали: Tesla (16% от общего объема торгов), Alibaba (8,4%), Apple (5,3%), Moderna (3,8%), Virgin Galactic Holdings (3,6%), Advanced Micro Devices (2,3%), Facebook (2,2%), Amazon (2,1%), Bed Bath & Beyond (1,7%), Transocean (1,7%).