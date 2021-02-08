Tesla Илона Маска купила биткоины на $1,5 миллиарда

Компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, отчиталась о покупке биткоинов на сумму $1,5 миллиарда в январе этого года. Более того, автопроизводитель сообщил, что начнет принимать оплату в криптовалюте за некоторые свои продукты.

В Tesla объяснили, что совершили сделку для обеспечения "большей гибкости, дальнейшей диверсификации и увеличения доходности от собственных денежных средств". Об этом следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Также в Tesla заявили, что начнут принимать биткоины в качестве формы оплаты — "в соответствии с законодательством" и "на ограниченной основе". Фирма Илона Маска стала первым крупным автопроизводителем, принявшим такое решение.

Как отмечает CNBC, Tesla вложила в биткоин значительную долю собственных денежных средств. Согласно последнему отчету, на конец 2020 года компания располагала $19 миллиардами в деньгах и их эквивалентах.

На фоне новостей об инвестициях Tesla курс самой популярной криптовалюты приблизился к новому историческому максимуму. По данным Сoindesk на 17:36 мск, биткоин торгуется на уровне $43 502. За последние сутки токен подорожал на 12,97%.

Маска нередко обвиняют в манипулировании рынком криптовалют. В конце января глава Tesla разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хэштег с упоминанием биткоина, после чего его курс за полчаса вырос на 15% — с почти $32 тысяч до $37 тысяч. Чуть позднее Маск написал, что "это было неизбежно".

На прошлой неделе, после того как миллиардер поддержал "мемную" криптовалюту Dogecoin, альткоин подорожал более чем на 50% — до $0,05 за токен.