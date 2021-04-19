Препараты от аллергии снижают пользу от физических упражнений

Исследователи из Гентского университета в Бельгии обнаружили, что приём антигистаминных препаратов может влиять на результаты тренировок, а именно, снижать полезный эффект физических упражнений.

Что такое антигистаминные препараты, знает любой человек, страдающий от сезонных аллергий. Это препараты-блокаторы гистамина: вещества, которое организм начинает активно вырабатывать в ответ на аллергены (и не только). В основном исследователи изучают только эту печально известную функцию гистамина.

При этом гистамин выполняет немало важных функций в организме: он влияет и на выработку желудочного сока, и работает как нейромедиатор (участвует в передаче сигналов между нейронами), и даже влияет на сексуальную функцию у мужчин.

Любопытна, и при этом недостаточно изучена, роль гистамина в физической активности человека, в особенности его воздействия на скелетные мышцы. Учёным хорошо известно, что скелетные мышцы буквально усеяны гистаминовыми рецепторами ("якорями для гистамина"). Они также знают, что гистамин играет роль в резком снижении артериального давления непосредственно после тренировки.

Поэтому исследователи решили выяснить, может ли полная блокировка гистаминовых рецепторов как-то помешать получить полезный эффект от тренировок.

В исследовании приняли участие восемь человек. Один день они тренировались под присмотром учёных, приняв плацебо, а на второй день получили антигистаминные препараты, блокирующие два типа гистаминовых рецепторов (H1 и H2).

Исследователи обратили внимание на то, что противоаллергические препараты замедлили приток крови к мышцам, который обычно можно наблюдать после физических упражнений. Этот механизм называется перфузией мышц после тренировки, и блокаторы гистаминовых рецепторов снизили его эффективность на 35% по сравнению с первой тренировкой.

На втором этапе исследования учёные исследовали долгосрочный эффект нарушения этого процесса. В этот раз 18 участников поделили на две группы, которые выполняли один и тот же комплекс упражнений на протяжении шести недель. Одна группа получала перед каждой тренировкой блокаторы гистаминовых рецепторов, а вторая, контрольная группа, получала плацебо (обычный физраствор).

По прошествии шести недель контрольная группа прошла нормальную адаптацию к физическим упражнениям: участники стали лучше выполнять упражнения, у них увеличилась чувствительность к инсулину, улучшилась работа сердечно-сосудистой системы. В то же время организм участников, принимавшие всё это время антигистаминные препараты, практически не отреагировал на регулярные упражнения.

Биопсия мышц участников эксперимента также показала, что препараты против аллергии снизили некоторые аэробные возможности их организма. Это значит, что их мышцы не так успешно потребляли кислород во время физической нагрузки, как могли бы это делать без препаратов-блокаторов гистамина.

Антигистаминные также помешали повысить толерантность организма участников к глюкозе и укрепить сосуды в результате упражнений.

Исследователи были искренне удивлены тому, как заметно снизился эффект от тренировок из-за блокировки рецепторов к гистамину у добровольцев. Эти люди так же старались и так же потели, как остальные, но не получили никакого положительного эффекта от этой нагрузки.

При этом учёные отмечают, что данные выводы не означают, что людям пора прекращать употреблять антигистаминные препараты перед тренировками. В исследовании использовались очень высокие дозы препаратов, которые никогда не применяются в борьбе с аллергией в реальной жизни.

Это исследование было посвящено именно выявлению роли гистамина в физических упражнениях. Его результаты можно будет использовать в будущем, чтобы разработать методы улучшения физиологических показателей во время и после упражнений.

Исследование было опубликовано в научном издании Science Advances.