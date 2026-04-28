Москва28 апр Вести.Финская типография из города Миккели с 2022 года поставила на Украину почти 15 грузовиков, загруженных Новыми Заветами, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Общее количество переданных книг исчисляется миллионами экземпляров, значительная часть которых была адресована Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Исполнительный директор компании Рами Пааянен подтвердил, что речь идёт о "миллионах экземпляров", и отметил, что "украинская армия получила значительное количество нашей продукции". Такой резкий рост спроса на религиозную литературу финны связывают с геополитической нестабильностью в регионе.

Ранее российские правоохранительные органы сообщали об отправке священнослужителей УПЦ на передовые позиции украинскими ТЦК, в то время как представители ПЦУ не затрагиваются военкоматами.