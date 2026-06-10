22-летний россиянин впечатлил главу Apple своим приложением для AirPods Студент из Екатеринбурга презентовал главе Apple свое приложение для AirPods

Москва10 июн Вести.В Калифорнии прошла встреча главы Apple Тима Кука с 22-летним разработчиком из Екатеринбурга Антоном Барановым. Парень, попавший в топ‑50 разработчиков Apple, показал бизнесмену свое приложение для AirPods, которое следит за осанкой владельца и помогает избавиться от слов-паразитов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Гений из Екатеринбурга, который вошел в топ-50 разработчиков Apple, презентовал свое приложение главе корпорации Тиму Куку. Спойлер: бизнесмен заценил говорится в публикации Mash

Разработка впечатлила Кука, он обменялся с Антоном визитками, а позже выложил видео со встречи на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Баранов также рассказал CEO Apple о России и российских технологиях.

Сейчас рекламу разработки уральского парня можно увидеть на билбордах в Германии. Приложение установили уже свыше 25 тысяч пользователей по всему миру - от Саудовской Аравии до Северной Америки. В России чаще всего его скачивают в Екатеринбурге, ДНР и Архангельске.