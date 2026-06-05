В РФ создали первые в мире наушники с защищенной сетью связи для военных

В России создали уникальные наушники с защищенной сетью связи для военных В РФ создали первые в мире наушники с защищенной сетью связи для военных

Москва5 июн Вести.Российская компания 3mx разработала наушники для военнослужащих "Петр", которые позволяют создавать защищенную сеть связи с шифрованием и обмениваться данными без использования радиостанций. Об этом сообщил директор по развитию компании Сергей Шандобыло.

Устройство также способно усиливать звуки потенциальных угроз, включая шум двигателей беспилотников, отметил в разговоре с ТАСС на полях ПМЭФ Шандобыло. По словам разработчиков, наушники отличаются полной герметичностью и защитой электроники от воздействия влаги.

В отличие от всех мировых аналогов у нас [связь] работает с шифрованием, что позволяет выполнять задачи более безопасно без утечки информации к противнику сказал Шандобыло

Он отметил, что встроенная система локальной звуковой связи позволяет поддерживать устойчивое общение между участниками группы на расстоянии до 30 метров, а в идеальных условиях – до 200 метров.

Ранее стало известно, что инженеры российского конструкторского бюро "АвиаТехноЛаб" в сотрудничестве с бригадой спецназа ВДВ разработали дрон-ретранслятор "Одиссей" при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта.