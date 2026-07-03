Москва3 июл Вести.Специалисты лаборатории 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки "Запад" разработали конструкцию сборного FPV-дрона "Шамалет", которая позволяет существенно повысить полезную нагрузку беспилотника. Об этом сообщает ТАСС.

О новой разработке журналистам рассказал начальник лаборатории инженерного батальона специального минирования с позывным Кактус.

Назвали его "Шамалет", в честь разработчика. Взяли три обычные "ПВХшки" (небольшой FPV-дрон - прим. ред.), скрепили их в одну целую раму пояснил Кактус

Он добавил, что "Шамалет" легко собирается в полевых условиях из небольших дронов, если возникает необходимость. При этом потолок полезной нагрузки поднимается до 10 килограммов, что позволяет доставлять противотанковые мины, боеприпасы и другие полезные грузы.

Ранее российское конструкторского бюро "АвиаТехноЛаб" заявило о создании дрона-ретранслятора "Одиссей". Беспилотник был разработан при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта.