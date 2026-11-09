Самый титулованный дзюдоист мира Ринер будет бороться за пост президента Франции

5-кратный олимпийский чемпион по дзюдо Ринер баллотируется в президенты Франции Самый титулованный дзюдоист мира Ринер будет бороться за пост президента Франции

Москва9 ноя Вести.Самый титулованный дзюдоист в мире Тедди Ринер объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Франции. Об этом 37-летний дзюдоист заявил в интервью Le Parisien.

Я выдвигаю свою кандидатуру, чтобы доказать, что мы можем возродить Францию сказал Ринер

По словам спортсмена, его целью на выборах является "объединение французов, преодоление политических разногласий и партийных противоречий". Лозунг кампании Ринера - "Франция, которую мы хотим".

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года.

Ринер - пятикратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по дзюдо. Борец выступает в абсолютной весовой категории (свыше 100 кг). При этом ранее Ринер заявлял, что не исключает возможности участия на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, которые могут стать для француза уже шестыми в карьере.