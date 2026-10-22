Администрация Омска выплатит 750 тыс. рублей после ЧП с ребенком на танке Ребенок пострадал на танке в Омске: суд взыскал компенсацию с города

Москва22 окт Вести.Пострадавшему на танке 10-летнему мальчику выплатит компенсацию городская администрация Омска, сообщает пресс-служба судов Омской области.

В апреле этого года 10-летний мальчик играл на танке Т‑62, который был установлен во дворе дома на улице 70 лет Октября. В какой‑то момент башня танка повернулась, и из‑за этого мальчик получил тяжелые травмы: ему ампутировали два пальца, также он серьезно травмировал другие пальцы на правой ноге. После случившегося ребенок долго не ходил в школу, сейчас передвигается на костылях и почти не выходит во двор.

Мать мальчика подала в суд на администрацию города, но чиновники заявили, что танк не числится в реестре муниципальной собственности. При этом известно, что боевую машину установили еще в 1990‑х, а в 2017 году ее передвинули в ходе благоустройства района.

Суд признал администрацию г. Омска надлежащим ответчиком по требованиям о возмещении вреда, причиненного здоровью малолетнего ребенка говорится в сообщении суда

Принято решение взыскать с городской администрации компенсацию 750 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.