Москва24 ноя Вести.В аэропорту Ижевска заканчиваются подготовительные работы к открытию международного авиасообщения. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова в ходе прямой линии.

Сейчас делаем пункты пропуска через границу. Все оборудование установлено, ведутся работы с федеральными коллегами, и мы рассчитываем на то, что в декабре 2026 года этот вопрос будет закрыт уточнила она

По ее словам, аэропорт Ижевска уже получил подтверждение готовности к выполнению рейсов в турецкую Анталью. Ведутся переговоры об открытии других международных направлений, в их числе Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь и Узбекистан.