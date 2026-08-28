Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Москва28 авг Вести.Аэропорт Жуковский (Раменское) отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией и уточнять статус своего рейса на официальном сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что ночью 28 августа воздушная гавань Самары в целях безопасности временно приостановила полеты.