Москва17 мая Вести.Жанр хоррор подходит для рассказа самых разных историй. Таким мнением с ИС "Вести" поделился американский актер Адам Скотт.

По словам артиста, он испытывает радость от того, что этот жанр стал получать должное признание в киноиндустрии.

Жанр хоррора — это отличный сеттинг для рассказа самых разных историй. В последнее время мы видели это в "Грешниках", "Орудиях", в фильме "Прочь". Мне нравится, что индустрия начала признавать жанр хоррора. Я вырос в любви к нечто: "Полтергейсту", "Американскому оборотню в Лондоне", "Сиянию". Это все очень важные для меня фильмы. Я начал работу над "Хокум" и влюбился в сценарий, потому что подумал, что это в первую очередь будет отличный фильм, и только во вторую — отличный хоррор выразил свое мнение он

Фильм "Хокум" вышел на большие экраны 7 мая 2026 года. Одну из главных ролей в нем исполнил Адам Скотт, а режиссером кинокартины выступил Дэмиэн Маккарти.