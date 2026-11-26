После длительной болезни умерла актриса Наталья Бурдина из "Сельского детектива"

Актриса Наталья Бурдина ушла из жизни после продолжительной болезни После длительной болезни умерла актриса Наталья Бурдина из "Сельского детектива"

Москва26 ноя Вести.В возрасте 70 лет скончалась Наталья Бурдина, известная зрителям, в том числе, по сериалу "Сельский детектив", передает ТАСС со ссылкой на окружение актрисы.

Она ушла из жизни 24 ноября. Похороны уже состоялись в Махачкале, где проживают родственники артистки, рассказали собеседники агентства.

Актриса Тверского академического театра драмы Наталья Бурдина скончалась 24 ноября вследствие продолжительной болезни говорится в сообщении

В Тверском академическом театре драмы, где она работала больше 40 лет, сообщили, что причиной смерти Натальи Николаевны стала продолжительная болезнь. В августе на сборе труппы актриса отметила свой 70-летний юбилей.

За четыре десятилетия службы в этом театре Наталья Бурдина воплотила на сцене десятки разноплановых образов – от комедийных до драматических.