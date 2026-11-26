Москва26 нояВести.В возрасте 70 лет скончалась Наталья Бурдина, известная зрителям, в том числе, по сериалу "Сельский детектив", передает ТАСС со ссылкой на окружение актрисы.
Она ушла из жизни 24 ноября. Похороны уже состоялись в Махачкале, где проживают родственники артистки, рассказали собеседники агентства.
Актриса Тверского академического театра драмы Наталья Бурдина скончалась 24 ноября вследствие продолжительной болезниговорится в сообщении
В Тверском академическом театре драмы, где она работала больше 40 лет, сообщили, что причиной смерти Натальи Николаевны стала продолжительная болезнь. В августе на сборе труппы актриса отметила свой 70-летний юбилей.
За четыре десятилетия службы в этом театре Наталья Бурдина воплотила на сцене десятки разноплановых образов – от комедийных до драматических.