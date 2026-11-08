Ушла из жизни актриса фильма "Брат 2" и сериала "Метод" Янина Когут

Умерла актриса сериала "Метод" Янина Когут Ушла из жизни актриса фильма "Брат 2" и сериала "Метод" Янина Когут

Москва8 ноя Вести.Актриса сериала "Метод" Янина Когут умерла в возрасте 75 лет. Соответствующая информация размещена на портале "Кино-Театр.ру".

Указывается, что артистки не стало 7 ноября 2026 года. Причины смерти не приводятся.

Янина Когут родилась 7 мая 1951 года в Подольске. Окончила вокальное отделение Музыкального училища имени Ипполитова-Иванова и Народный университет искусств по специальности "Основы актерского искусства".

Работала в Московском экспериментальном театре-студии Союзконцерт (ныне Театр полифонической драмы под руководством Г. И. Юденича). Пела в православных храмах столицы.

Телезрителям Когут известна по участию в таких проектах как "Брат 2", "Метод", "Змеиный полдень", "Тайна пропавшей деревни" и других. Всего в ее фильмографии около 40 работ.