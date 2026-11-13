Актрису из сериала "Метод" Янину Когут похоронили в Московской области

Актриса Янина Когут умерла от инсульта, ее похоронили в Подмосковье Актрису из сериала "Метод" Янину Когут похоронили в Московской области

Москва13 ноя Вести.Актрису Янину Когут, которая сыграла в фильме "Брат 2" и сериале "Метод", похоронили на Ястребковском кладбище в Московской области, сообщили РИА Новости в ее семье.

Янину похоронили на Ястребковском кладбище сказала собеседница агентства

Прощание с актрисой прошла в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Ясенево.

Янина Когут скончалась 7 ноября в больнице в возрасте 75 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Помимо "Брата 2" и "Метода", снималась в картинах "Небо. Самолет. Девушка" (2002), "Москва. Три вокзала" (2014), "Шифр" (2019) и других. Всего в ее фильмографии около 40 работ.